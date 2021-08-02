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Son dakika | Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 12:19 Son Güncelleme:
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Son dakika | Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu.

Yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken. Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.

Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey

Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne


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