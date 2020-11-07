Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli olurken Marcao ve Saracchi'nin yer aldığı kadroda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Galatasaray’ın Sivasspor karşılaşması öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray, Sivasspor maçı için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Sivas’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.







