SON DAKİKA! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın maç fikstürü açıklandı. Sarı kırmızılılar , A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti.
Sarı kırmızılılar , A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid
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1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY
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26 KASIM SALI
TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül’de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille