UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti.

Sarı kırmızılılar , A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid

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1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

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26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül’de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille