Emlak Konut'tan Galatasaray'ın Riva-Florya projesi hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva-Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" denildi...

Emlak Konut'un KAP'a gönderdiği açıklama...

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır.

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Neden fesih süreci başladı?

Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshetmek için çalışmalara başlamıştı. Söz konusu arsaların, Galatasaray ile imzalanan protokollere göre en geç Aralık 2017 tarihinde Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekirken, Galatasaray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.

Galatasaray Riva-Florya projesinden ne kadar kazanacaktı?

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.