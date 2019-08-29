UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 17-18 Eylül’de başlayıp 10-11 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül’de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, GALATASARAY

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Zvezda

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F GRUBU: Barcelona, Borussia Dortmund, İnter, Slavia Prag

G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig

H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

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Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi’nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Kura çekimi töreninin yapıldığı salona UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı bir dönem Galatasaray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi.

2013-17 yıllarında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Arsenal ve Chelsea’nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti.

Liverpool forması giyen Alisson Becker, Şampiyonlar Ligi'nde yılın kalecisi seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı Liverpool forması giyen Virgil van Dijk seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yılın orta sahası Ajax formasıyla harikalar yaratan ve Barcelona'ya transfer olan Frenkie de Jong oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yılın forveti Arjantinli süperstar Lionel Messi oldu.

Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaları

1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit

2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica

3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb

4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille











