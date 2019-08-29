SON DAKİKA! Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyon Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, TSİ 19:00'da Monaco'da yapılan kura çekimiyle belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray 4. torbada yer aldı. A Grubu'nda yer alan Cim Bom'un rakipleri PSG, Real Madrid, Club Brugge oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco’daki Grimaldi Forum’da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain, İspanya’nın Real Madrid ve Belçika’nın Club Brugge takımları ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 17-18 Eylül’de başlayıp 10-11 Aralık’ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül’de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
A GRUBU: PSG, Real Madrid, Club Brugge, GALATASARAY
B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Zvezda
C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D GRUBU: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E GRUBU: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F GRUBU: Barcelona, Borussia Dortmund, İnter, Slavia Prag
G GRUBU: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig
H GRUBU: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
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Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.
2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
Maç tarihleri
Şampiyonlar Ligi’nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Kura çekimi töreninin yapıldığı salona UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı bir dönem Galatasaray forması da giyen TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi elçisi Hamit Altıntop getirdi.
2013-17 yıllarında Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Arsenal ve Chelsea’nin eski kalecisi Petr Cech, grup kuralarını çekti.
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Şampiyonlar Ligi kura çekilişinde torbaları
1. TORBA: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, B.Munih, PSG, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, A.Madrid, B.Dortmund, Napoli, S.Donesk, Tottenham, Ajax, Benfica
3. TORBA: Lyon, B.Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, C.Brugge, Valencia, Inter, D.Zagreb
4. TORBA L.Moskova, Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille