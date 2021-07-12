Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile oynayacağı özel maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Galatasaray'ın 13 Temmuz Salı günü Olympiakos ile oynayacağı maç için kamp kadrosu da belli oldu. ,

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiakos ile oynayacağı özel maç için bugün saat 16.30'da özel bir uçuşla Atina'ya hareket edecek. Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşma, 13 Temmuz Salı günü saat 21.15'te başlayacak.

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.











