Transfer sezonu devam ederken her geçen dakika bir başka çarpıcı gelişme yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray 'da göreve gelen Burak Elmas ve yönetimi, yeni sezon kadrosunu kurmaya çalışırken, beklenen transferler gecikti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için 2. Ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray, ilk maçı Hollanda'da PSV'ye karşı oynayacak. Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, gerekli mevkilere takviyeyi henüz yapamadı.

Beklenen 10 numara, sağ ve sol bek transferlerinin henüz gerçekleşmemesi taraftarda endişe yarattı. Sarı-kırmızılıların transfer sezonunun başlamasından bu yana ilgilendiği Stanciu transferinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Slavia Prag ile Stanciu için görüşüldüğünü resmen açıklamıştı.

Slavia Prag başkanıyla görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Burak Elmas, bizzat görüştüğünü belirtmiş ve bazı farkların olduğunu söylemişti. Transferi tamamlamak için oluşan bonservis farkını kapatmaya çalışan Galatasaray, bu transferde oyuncunun takıma katılmayı istemesinden dolayı avantajlı görünüyor.

GALATASARAY, İFLASTAN KURTACAK!

Galatasaray ve Stanciu ilişkisini yakından takip eden Rumen gazeteci Emanuel Roşu, bomba etkisi yaratacak yeni bir iddiayı ortaya attı. Roşu, Rumen 10 numaranın yetiştiği kulüp olan Romanya 3. Lig ekibi Unirea Alba lulia kulübünün iflasın eşiğinde olduğunu ve Galatasaray'ın bu transferi bitireceği günü beklediğini açıkladı. Stanciu için son teklifini Slavia Prag'a ileten sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katması halinde 3. Lig takımı Unirea'yı da iflastan kurtaracak.Kulüp başkanı yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın transferi bitirmesini beklediklerini ve alacakları yetiştirme bedeliyle yeni sezona başlayacaklarını belirtti. (Sabah)