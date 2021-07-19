SON DAKİKA | Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, PSV'yi geçmesi halinde Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray , Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı ekip, PSV'ye elenmesi durumunda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Şampiyonlar Yolu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)
Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)
Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)
Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)
Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)
Lig yolu
PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)
Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)
Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)
AA