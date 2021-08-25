Galatasaray , Morutan transferinde artık imza aşamasına geldi. Uzun zamandır transferi merakla beklenen Rumen oyuncu için artık ufak detaylar kaldı diyebiliriz. Fakat Morutan’ın, Galatasaray’ın gündemine bu sene gelmediği kesin. Fatih Terim ve scout ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu ilk olarak 2017 yılında izlemeye aldı. O günden beri de gelişimini sürekli takip etti.

Becalli’ye transfer dersi!

Transfer gerçekleşme ihtimali doğmaya başladığından beri Steau Bükreş Başkanı Becalli konuyla ilgili birçok açıklama yaptı. Oyuncusuna 10 milyon Euro fiyat biçen tecrübeli isim Galatasaray’dan beklediği karşılığı alamadı. Fatih Terim, Morutan’ı beğendiğini her fırsatta dile getirirken kulübün ekonomik yapısına ve limitlere dikkat çekti. Bununla beraber başkan Burak Elmas’ın ‘Morutan için resmi teklifte bulunmadık. Bulunmayacağız da’ demesi Galatasaray’ın elini güçlendirdi. Hem Terim’in hem de Elmas’ın aynı doğrultudaki beyanları taraftarın sabırsız davranıp yönetime baskı oluşturmasını engelledi. 10 milyon Euro civarındaki pazarlıklarda Galatasaray, sabırlı ve mantıklı bir yöntem izleyerek kendi rakamını Becalli’ye kabul ettirmişe benziyor.

Gelmek için herşeyi yaptı

Olayın bir de oyuncu tarafı var. Takımdan ayrılmak istediğini kendi yönetimine ileten Morutan sahada da isteksiz ve formsuzdu. Bu ayrılığı kaçınılmaz hale getirirken Becalli’nin daha gerçekçi bir transfer bedeli belirlemesini sağladı. Bu sezon genç oyuncuları kadrosuna katan ve geleceğin Galatasaray’ını kurmayı hedefleyen yönetim için Morutan doğru bir profil.

Hem 10 numara hem kanat

Sarı-Kırmızılılar hem on numara hem sağ kanat eksiğini giderecek. Öte yandan 22 yaşındaki oyuncu gelişimini olumlu bir şekilde sürdürürse Galatasaray’a para da kazandırabilir. Morutan oyun özelliği olarak da Fatih Terim’in maç içinde birçok mevkide yararlanabileceği bir isim olacak. Onun için hedeflenen rakam 20 milyon olabilir.

İşte ödenecek rakam!

Galatasaray, Morutan için 5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Morutan yıllık 600 bin Euro kazanacak. Anlaşma 5 yıllık. Kulübüne tüm bonuslarla birlikte 5 milyon euro ödenecek. Bonservis bedeli 2023 yılına kadar taksitle verilecek. 2023’e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro.

Metin Karabaş