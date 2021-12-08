UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda son maçlar kapsamında Galatasaray , deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, grup liderliği adına büyük önem taşıyan mücadele öncesi kamp kadrosunu açıklarken Altay maçında olduğu gibi Alexandru Cicaldau, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kadroda yer almadı. Rumen oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan da Lazio maçı kadrosunda yer alamadılar.





Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Yarın (9 Aralık Perşembe) TSİ 23:00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, Lazio maçı için bugün saat 12:00'da özel bir uçuşla İtalya'ya hareket edecek.