Spor ve eğlence sektörünün kripto parası Chiliz ($CHZ) tarafından hayata geçirilen ve Socios.com platformuna Eylül 2019’da dahil olan sarı-kırmızılılara ağustos ayının ilk haftasında 10 milyon dolarlık bir ödeme yapılacağı öğrenildi.

Daha önce 3 milyon dolar ön ödeme alan Galatasaray , $GAL Fan Token’ın gösterdiği performansla önemli bir bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar böylece 1.5 senede 13 milyon dolar kasasına koymuş olacak.

Ağustos başında alınacak 10 milyon dolar özellikle transferde sarı-kırmızılıları rahatlatacak. Burak Elmas yönetimi, bu nakitle transfer işlemlerini halletmeye çalışacak.(Skorer)