Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ajax'tan Razvan Marin'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamışken oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın oyuncuyu kadrosuna katmak adına devrede olduğu ve transfer adına ciddi aşama kaydettiği aktarıldı.





Galatasaray'ın Standard Liege döneminde de kadrosuna katmak istediği oyuncu, geçtiğimiz yaz 12.5 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer olmuştu. Bu sezon Ajax'ta istediği süreleri alamayan Rumen oyuncu için Sarı-Kırmızılılar bir kez daha devreye girerken bu kez transferi bitirmeye yakın oldukları aktarılmıştı.

Nitekim Galatasaray'ın eski oyuncularından Florin Bratu da transfere ilişkin konuşurken bunun Marin'in kariyeri için olumlu bir hamle olacağını dile getirmişti.

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Bugün ise Fanatik.ro oyuncunun durumuna ilişkin flaş bir iddia gündeme attı. Rumen sitesi, Marin'in transferi için Beşiktaş'ın da devrede olduğunu ve bu transfer adına aşama kaydedildiğini iddia etti.

Beşiktaş görüşmeleri yürüten menajerden açıklama!

Razvan Marin'in babası Petre Marin; Fanatik.ro'ya yaptığı açıklamada, "Okudum ama Galatasaray veya Beşiktaş'a transferi hakkında bir bilgim yok. Kesin olarak bildiğim şey Razvan, kış aylarında Ajax'tan ayrılmaya yakındı ama sonunda Hollandalılar onu bırakmadılar" dedi.

Menajer Florin Vulturar'ın ise oyuncunun Ajax'tan Beşiktaş'a görüşmelerini yürüttüğü belirtiliyordu. Vulturar, Fanatik.ro'ya yaptığı açıklamada net bilgi vermekten kaçınsa da, "Gerçekten söylentiler var ama ben daha fazla ayrıntı veremem. Razvan Marin'in Ajax ile bir sözleşmesi var ve ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.