Son dakika transfer haberi. Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, sezon sonunda Sivasspor'a veda ediyor. Sivasspor'un Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Yiğidolar'dan ayrılacağını açıkladı. Galatasaray'a imza atması beklenen Mert, ''Sezon sonu geldiğinde ayrılacağız. Şu anda biz yerine Sivasspor'un konuşulmasını istiyorum ve bunun konuşulması lazım. Şu anda her şeyi Sivasspor için yaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hakan Yandaş’ın Galatasaray'dan her sezon için 1.2 milyon euro ücret ödeme alacağı iddia edilmişti. Sarı Kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atması beklenen başarılı ismin Sarı Kırmızılı ekipten 500 bin euro da imza parası alması bekleniyor.

19 Ağustos 1994 doğumlu olan Mert Hakan Yandaş, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Bu sezon Sivasspor ile ligde 26, kupada 5 olmak üzere 31 maça çıkan Mert Hakan, ligde 6 gol 3 asist, kupada ise 4 gol ve 1 asistle oynadı.















