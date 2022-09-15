Galatasaray 'ın kadrosuna katmak istediği yıldızlardan birisiydi James Rodriguez. Real Madrid'le olan sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'la anlaşma sağlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon başında Katar Ligi ekiplerinden Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Al Rayyan ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez için Galatasaray, transferin son günlerine doğru harekete geçti ve görüşmeler gerçekleşti. Ancak Katar ekibiyle sözleşmesi konusunda anlaşamayan Kolombiyalı futbolcunun transferi gerçekleşmedi.

YOLLAR AYRILDI

Yıldız futbolcu, Al Rayyan'da mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. Bir kez daha yapılan görüşmeler sonucunda bu kez ayrılık kararı alındı ve James, Al Rayyan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada "Al Rayyan yapılan görüşmeler sonrasında Kolombiyalı profesyonel futbolcu James Rodriguez'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti" denildi.

OLYMPIAKOS YOLCUSU

Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Olympiakos'a kiralık olarak transfer olması bekleniyor. Eski Real Madrid'li Marcelo'yu da kadrosuna katan Yunan ekibi, James Rodriguez transferinde de mutlu sona yakın. Yunanistan'da transfer dönemi bugün sona eriyor.