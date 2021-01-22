İrfan Can Kahveci Galatasaray'a imza atmak için saatleri sayarken SABAH Spor; Başakşehir, Galatasaray ve milli oyuncu üçgeninde yaşananların perde arkasını aralıyor. İşte pazarlıkların detayları:

BAŞAKŞEHİR:

Sabah'ın haberine göre; 9 milyon Euro değer biçtiği Cengiz Ünder'e Roma'nın ardından Manchester City de talip olunca yaşanan transfer düellosundan kârlı çıkan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için de Cengiz'de olduğu gibi Avrupa'dan çok sayıda talipli bekliyordu. Ancak pandeminin futbol ekonomisinde yarattığı büyük deprem ve ara transferde Avrupa'da yaprak kıpırdamaması nedeniyle 25 yaşındaki orta sahaya Rusya'da bir kulüp dışında hiçbir takımdan teklif gelmedi.

Takımın şampiyonluk yarışına erken veda etmesi ve İrfan'a teklif olmaması nedeniyle Başkan Göksel Gümüşdağ pazarlık payını yüksek tutabilmek için Galatasaray yönetimi ile oturduğu masada ilk önce milli oyuncu için 12 milyon Euro bonservis istedi.





GALATASARAY:

YÖNETİM TEK BİR HEDEFE KİLİTLENDİ

Teknik direktör Fatih Terim, transferde açık açık İrfan Can Kahveci'nin adını futbol kamuoyu ile paylaştıktan sonra Galatasaray yönetimi, tamamen bu hedefe kilitlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar, İrfan Can'ın bonservisinin yüzde 50'si için Başakşehir yönetimine 4.5 milyon Euro teklif etti. 4.5 yıl içinde İrfan Can'ın bir Avrupa kulübüne satılamaması halinde ise Başakşehir yüzde 50 hakkına karşılık 2022'den itibaren 3 yıl içinde 1.5 milyon Euro taksitle ödeme alacak.

Böylece İrfan Can, Avrupa'ya gitmese bile 4 yıllık vadede Başakşehir'in kasasına toplamda 9 milyon Euro girecek. Tecrübeli oyuncu bu sürede Avrupa'da bir takıma satılırsa bonservis bedelini iki kulüp yarı yarıya paylaşacak.





İRFAN CAN KAHVECİ:

GARANTİ ÜCRETİ 1.2 MİLYON EURO

Başakşehir'deki misyonunu tamamladığını düşünen ve hedefi Avrupa'da forma giymek olan İrfan Can, kulübü gibi pandemi döneminde futboldaki ekonomik krizin mağdurlarından biri oldu. Galatasaray'da sürekli şampiyonluk yarışı veren bir takımda vitrinde olacağını düşünen 25 yaşındaki futbolcu, yakın çevresine Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Milli oyuncunun bu isteğini öğrenen Başakşehir yönetiminin takıma büyük katkı veren yıldızının önünü açmak istediği ifade edildi. Başakşehir'de yılda 1 milyon Euro kazanan İrfan Can'a Galatasaray 1.2 milyon Euro artı maç başı ve bonus teklif etti. Ayrıca 4.5 yıllık kontratın son 3 yılına girerken performansa bağlı ücret artışı ve uzatılmış yeni kontrat önerisi getirdi.

Başakşehir ve Galatasaray yönetimleri ligin ilk yarısının son haftasının ardından önümüzdeki pazartesi günü transferi resmiyete dökecekler.