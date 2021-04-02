Son dakika | Galatasaray'ın Hatayspor kadrosu açıklandı
Hatayspor - Galatasaray maçı öncesi konuk ekibin kadrosu şekillendi. Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya tam 6 ekiskle gidiyor. Sarı-Kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu.
Son dakika haberi... Galatasaray Hatayspor ile Süper Lig'de 32. hafta maçında deplasmanda yarın akşam karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın maç kadrosu resmi internet sitesinden açıklandı. Resmi kadroda tam 6 eksik var.
Galatasaray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı olduğu için maç kadrosunda yer almadı.
Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Fatih Terim özellikle savunma için çare arayışında..
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