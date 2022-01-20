Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle kaleci transferi planlayan Galatasaray 'a Sergio Rico'dan kötü haber. Sarı-Kırmızılı ekibin transfer listesinde olduğu iddia edilen İspanyol file bekçisi, tercihini Mallorca'dan yana kullandı.28 yaşındaki kalecinin La Liga ekiplerinden Mallorca ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gittiği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Paris Saint-Germain'de forma giyen 28 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, İspanyol ekibi Mallorca ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitti.

İspanyol kalecinin, Mallorca'ya sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olacağı belirtilirken, resmi sözleşmenin Cuma günü imzalanması ve anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

İspanyol basınında daha önce çıkan haberlere göre PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Sergio Rico'nun, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ve bu nedenle Mallorca tercihinde bulunduğu belirtiliyor.



