Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde gelecek sezona hazırlanan Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekibin gündeminde yer alan Joao Pedro ile ilgili Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, flaş açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılıların ilgisini doğrulayan Giulini, "Joao Pedro için Galatasaray ile anlaşmadık. İlgileri doğru, Galatasaray 3 milyon Euro teklif etti, biz 7 milyon Euro istiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Geride kalan sezonda Cagliari formasıyla İtalya Serie A'da 37 maça çıkan 30 yaşındaki hücumcu; 13 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Yakup Çınar / Fanatik Özel

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