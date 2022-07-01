Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting, Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita'yı kadrosuna kattığını duyurdu. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ismi geçtiğimiz transfer sezonu Fenerbahçe , bu sezon da Galatasaray 'la anılmıştı.

Morita kariyeri boyunca toplamda 168 maça çıktı ve 6 gol, 8 asistlik performansa imza attı. Ön libero bölgesinde görev yapan Japon futbolcu 16 kez de kendi ülkesinin milli formasını giymeyi başardı. Morita'nın geçen sezon gösterdiği başarılı performans bir anda gözlerin üzerine çevrilmesine neden oldu.

Transfermarkt'ın güncel piyasa değerine göre Morita piyasa değeri 4 milyon Euro gözükmekte.







