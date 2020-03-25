Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüs pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı. Hastaneden yapılan ilk açıklama Fatih Terim'in sağlık durumunun şu an için iyi olduğu yönünde. Fatih Terim Türkiye'de takımına corona virüsü testi yaptıran ilk teknik adam da olurken, açıklanan test sonuçları Terim'in ne kadar haklı olduğunu göstermişti.

Peki Fatih Terim test yaptırana kadar neler yaptı? İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Fatih Terim'in yaşadıkları.

16 Mart Pazartesi

Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la bir saat süren toplantı yaptı. Türk Telekom Stadı'ndaki toplantıda koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu.

17 Mart Salı

Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin'in yanında Amerika'daydı.

18 Mart Çarşamba

Antrenman için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar ile yaptığı toplantıda liglerin ertelenme kararının çıkacağı ihtimalini göz önüne alarak idmanı iptal etti.

19 Mart Perşembe

Sabah Florya'ya geldi. Saat 13.00'e konulan idman öncesi kulüp doktorlarıyla birlikte futbolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından antrenmanı iptal etti ve tüm takıma test yaptırdı. Daha sonra da futbolcuları evlerine gönderip, dışarı çıkmamalarını istedi. Kendisi de Tarabya'daki evine gitti.

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Cuma-Cumartesi-Pazar

Evinden hiç çıkmadı. Futbolcuları ve yardımcıları ile konuşup, çalışma programlarına uyup uymadıklarını kontrol etti, gerekli bilgileri aldı.

23 Mart Pazartesi

Corona virüsü testi sonuçları kulübe iletildi. Sadece hafif öksürükten şikayeti olan Terim, test sonucu pozitif çıkınca hastaneye gitti. (Hürriyet)

Fatih Terim'in corona virüsü raporu

ATEŞ: 36.5 (YOK)

MORAL DURUMU: İYİ

ÖKSÜRÜK: HAFİF DERECEDE· KRONiK RAHATSIZLIĞI: YOK

SİGARA: KULLANMIYOR















