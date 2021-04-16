Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanın ardından Sarı-Kırmızılı takım İzmir'e uçtu.

Bu arada Galatasaray, Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Donk ve Babel kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Martin Linnes, Yedlin, Falcao ve Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.









Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu...

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.