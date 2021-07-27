Galatasaray 'ın daha önce görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sarı kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Hollandalı'ya sarı kırmızılılar imza parası vermeyecek.

YILLIK 1.8 MİLYON EURO KAZANACAK

İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen van Aanholt, EURO 2020'de sergilediği başarılı performansın ardından sarı kırmızılı takımın yolunu tuttu. 1,76 boyunda olan futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.





DEN BOSCH'TAN ÇIKTI CHELSEA KAPTI

30 yaşındaki futbolcu 2005 yılında altyapısından çıktığı Den Bosch'tan PSV altyapısına transfer edildi. Daha sonra İngiliz devi Chelsea'nin altyapısına transfer edildi. Daha sonra A takımına yükselen van Aanholt, sırasıyla Coventry, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse gibi kulüplere kiralandı. Daha sonra Sunderland'e 1.9 milyon euroya transfer oldu. Burada geçirdiği 3 sezonun ardından gösterdiği başarılı performans sonucunda Crystal Palace'a 10.5 milyon euroya gitti. Burada geçirdiği 4 sezon sonunda Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sona erdi ve bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.