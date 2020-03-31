Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi. Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinden de kötü haber geldi.

Risk grubunda yer alan 75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren corona virüs testi yaptırdı. Milliyet'te yer alan habere göre Faruk Süren’in test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım’ın sonuçları ise pozitif çıktı.



