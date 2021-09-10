Son dakika haberi... Galatasaray 'da 2014 35. başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye’nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul’da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray açıkladı

Sarı kırmızılı takım, Duygun Yarsuvat ile ilgili açıklama yaptı. Cim Bom "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sn. Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında coronavirüsten yoğun bakıma alınmıştı

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 19 Aralık 2020'de hastanede coronavirüsü tedavisi görmüştü. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının entübe olmuş daha sonra da iyileşerek hastaneden taburcu olmuştu.





2014 yılında başkanlığa seçilmişti

Duygun Yarsuvat 2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olmuş; 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı seçilmişti. Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.

Daha sonra Yarsuvat'ın başkanlığı, 23 Mayıs 2015'te gerçekleşen olağan genel kurulda yönetimindeki Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından sona erdi.

KULÜPLERİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

BEŞİKTAŞ: Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

ADANA DEMİRSPOR: Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

KASIMPAŞA: Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

KONYASPOR: Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE: Galatasaray Spor Kulübü'nün eski Başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Duygun Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Duygun Yarsuvat'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ADANASPOR: Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Duygun Yarsuvat’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.

GİRESUNSPOR: Galatasaray eski başkanlarından Duygun Yarsuvat'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.