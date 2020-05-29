Fransa'nın gelecekteki önemli oyuncularından biri olarak lanse edilen ve alt yaş gruplarında harikalar yaratan Cezayir asıllı genç oyuncu Adil Aouchiche Saint Etienne'le anlaştı.

Goal.com'un Fransa yayınından son dakika ve 'özel haber' olarak verilen bilgiye göre; 17 yaşındaki hücumcu orta saha 'Yeşiller' ile anlaştı ve şu anda şehirde olduğu, hatta sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği yazıldı. Son ana kadar Arsenal'in de transfer etmek istediği oyuncunun ülkesinde kaldığı belirtildi.

Saint Etienne Adil Aouchiche için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncunun sözleşmesi bu Haziran ayı sonunda bitiyordu.







