Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı Club Brugge maçının kadrosunu açıkladı. Faslı yıldız Belhanda sakatlığı sebebiyle kadroya dahil edilemedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonu A Grubu ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Belçika’ya hareket edecek.

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Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 11.30’da Oostende kentine gidecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra karayoluyla Brugge kentine geçerek kampa girecek.

Takımımız, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Jan Breydelstadion’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve oyuncu katılımı ile düzenlenecek basın toplantısı ise TSİ 19.00’da başlayacak.

Galatasaray’ın Club Brugge deplasmanı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk

Defans: Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano,Luyindama Marcao, Nagatomo

Orta saha: Jean Michael Seri, Mario Lemina, Selçuk İnan, Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Ryan Babel

Forvet: Radamel Falcao, Florin Andone, Adem Büyük

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