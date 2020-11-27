Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim, kadroyu belirledi. Sarı kırmızılılarda 7 isim Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Bu isimler arasında Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Saracchi, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Belhanda yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN RİZESPOR MAÇI KADROSU:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

ANTRENMAN TAMAM

Galatasaray, Süper Lig'in 10'un haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşması için bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket edecek. Takımı, daha sonra karayoluyla Rize'ye geçerek yarın akşam oynanacak müsabaka öncesinde Rize'de kampa girecek.