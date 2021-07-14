Galatasaray'ın, PSV Eindhoven maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için yaptığı başvurunun reddedildiği iddia edildi.

Başvuru kabul edilmedi

Vole'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımın, PSV Eindhoven maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamak için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Nerede oynanacağı belli oldu

Haberde, Galatasaray - PSV maçı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.

PSV - Galatasaray ilk maçı 21 Temmuz'da

Öte yandan PSV - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme tur ilk maçı 21 Temmuz Çarşamba saat 22:00'de, rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. (Ajansspor)