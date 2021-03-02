SON DAKİKA! Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, bu maçın kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılılarda, sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Saracchi kafileye dahil edilmedi. Son maçta kadroda yer alan ancak süre verilmeyen Feghouli de maç kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'in son haftasında Erzurum'u sahasında 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi. Son Erzurumspor maçında kadroya alınan ancak süre verilmeyen Feghouli de bu maçın kadrosunda yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
FERNANDO MUSLERA
ŞENER ÖZBAYRAKLI
TAYLAN ANTALYALI
HENRY ONYEKURU
RYAN BABEL
RADAMEL FALCAO
YOUNES BELHANDA
HALIL DERVİŞOĞLU
PETER ETEBO
MARTIN LINNES
RYAN DONK
OĞULCAN ÇAĞLAYAN
KEREM AKTÜRKOĞLU
ÖMER BAYRAM
EMRE AKBABA
DEANDRE YEDLIN
CHRISTIAN LUYINDAMA
MOSTAFA MOHAMED
OKAN KOCUK
MARCAO TEIXEIRA
JAMES OZORNWAFOR
EMRE KILINÇ
ARDA TURAN
GEDSON FERNANDES
SOFIANE FEGHOULI
FATİH ÖZTÜRK