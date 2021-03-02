Süper Lig'in son haftasında Erzurum'u sahasında 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim kadroyu belirledi. Son Erzurumspor maçında kadroya alınan ancak süre verilmeyen Feghouli de bu maçın kadrosunda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, Ankaragücü maçı kafilesinde yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

FERNANDO MUSLERA

ŞENER ÖZBAYRAKLI

TAYLAN ANTALYALI

HENRY ONYEKURU

RYAN BABEL

RADAMEL FALCAO

YOUNES BELHANDA

HALIL DERVİŞOĞLU

PETER ETEBO

MARTIN LINNES

RYAN DONK

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

KEREM AKTÜRKOĞLU

ÖMER BAYRAM

EMRE AKBABA

DEANDRE YEDLIN

CHRISTIAN LUYINDAMA

MOSTAFA MOHAMED

OKAN KOCUK

MARCAO TEIXEIRA

JAMES OZORNWAFOR

EMRE KILINÇ

ARDA TURAN

GEDSON FERNANDES

SOFIANE FEGHOULI

FATİH ÖZTÜRK