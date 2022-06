Geçen yıl haziran ayında başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'ın görev süresi sona erdi, Galatasaray Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul bugün Galatasaray Lisesi’nde yapıldı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu Sarı Kırmızılılar'ın yeni başkanı olmak için yarıştı. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullandı. Oy kullanma işlemi 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başladı, saat 15.00'te sona erdi. Toplamda 4459 üyenin oy kullandığı genel kurulda kazananı son sandıklar belirledi.

22. sandık itibarıyla toplam oy sayısında Eşref Hamamcıoğlu'nun önüne geçen Dursun Özbek, 23. ve 24. sandıklarda aldığı oylarla Galatasaray'ın 39. Başkanı oldu. Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu'na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı. Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi. Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2073 oy aldı.





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi.

4 yıl aradan sonra yeniden başkan

Sarı Kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu. Özbek, 2015-2018'de Galatasaray'da başkan olarak görev yapmıştı.

Dursun Özbek'in listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

Denetim Kurulu:

Asil: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.

Yedek: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç.

Sicil Kurulu:

Asil: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Yakup Peker.

Disiplin Kurulu:

Asil: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Yedek: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen





TOPLAM OY:

Eşref Hamamcıoğlu: 2073

Dursun Özbek: 2208









SEÇİMDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

10:15- Oy sandıkları kilitlendi.

10:20 - Galatasaray Başkanı Burak Elmas salona geldi.

10:21 - Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün eski başkanı "Bizler bugün son genel kurulumuzu yapıyoruz. Onun için izninizle çok kısa bir teşekkür etmek istiyorum. İlk önce aileme bu zorlu dönemde sonuna kadar yanımda oldukları için, çok kıymetli ekip arkadaşlarıma, onlarla çalışma şevkini bana bahşettikleri için; bu zor günlerde son ana kadar gönlünü Galatasaray'a verenlere teşekkür etmek istiyorum. Seçime katılan iki başkan adayına başarılar diliyorum. Umarım bu Galatasaray yolculuğunda çok daha başarılı olurlar. Tekrar ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

10:24 - Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı olarak seçildi.

10:30 - Divan Kurulu üyeleri seçildi.

10:48 - Sandık görevlileri için oylama yapıldı ve görevliler sandıkların başına geçti.

10:50 - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, oylama aşamasına geçilmesi adına seçimli genel kurulda konuşma yapmayacaklar.

11:02 - Galatasaray'da oy verme işlemi başladı.

11:11 - Eşref Hamamcıoğlu "Burası hepimize enerji veriyor. İptal edilen seçimler, yeni yapılan seçimler çok buluşuyoruz. Oyumu yarım saat içerisinde kullanacağım. Erken saatlerde kalabalık olması güzel. Umarım gün boyunca artmaya devam edecektir. Galatasaray'ın geleceği için demokratik haklarını kullanacaklar." açıklamalarını yaptı.

11:13 - Adnan Öztürk "İnsan doğduğu yere gelince mutlu oluyor. Ben 12 yaşında geldim buraya. 7 sene burada yaşadım. Çocuk ruhumuz öne çıkıyor. Seçime ilgi var. Bu seçim çok net bir seçim. Burada iki felsefe yarışıyor. Burada evdeki pirince sahip çıkalım diyor, diğeri de Dimyat'a pirince gidelim diyor. İlginç bir seçim olacak ama Galatasaray açısından çok iyi bir seçim olacak." sözlerini sarf etti.

11:16 - Burak Elmas oyunu kullandı.

11:18 - Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek 2 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Dursun Özbek "Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçta Galatasaray kazanacak. Galatasaray için güzel günler yakında." açıklamasını yaptı.

11:22: Galatasaray Kulübü başkan adayı Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur "Henüz oyumu kullanamadım. Katılımın yoğun olması şu ana kadar çok güzel. Kime oy verirlerse versinler en önemli şey katılım. 25 milyon insanın sorumluluğu üzerinde... Demokrasi şöleni olması çok güzel. İnşallah hak eden kazanır. Çabayı gösterdikten sonra sonucunu beklememesi lazım. Tabii ki insan sonucu bekler. Şöyle bir söz vardır, zaferden çok sefer önemlidir. Mesele çaba ve o çabayı sonuna kadar vermek. Sonunda da ne olursa olur zaten. Dünyayı tek kurturacak şey sevgi. Galatasaray önemli ama toplum daha önemli. Toplum olmazsa Galatasaray olmaz. Sevgi lisanını korumak için ne yapılır? Yanlışlara tepki verilir." şeklinde konuştu.

11:29





11:33 - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Hamamcıoğlu "Çok önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Galatasaraylılar için tarihi bir gün. Galatasaraylılar destek verecekler, karar verecekler. Bu yarışımız Galatasaray'a yakışan bir şekilde seyretti. Beklentimiz büyük. Bize olan güveni üyelerimiz okul bahçesinde, koridorlarda gösteriyor." ifadelerini kullandı.

12:02 - Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren "Hiç heyecanlı değilim. Seçim oluyor. Bence üzücü bir süre geçti 26 Mart'tan bu zamana kadar. Pek bize yakışan oluşumlar olmadı ama seçime geldik. İki adayımız var. Hayırlı, uğurlu olsun. Kalabalık bir ortam var. Birçok gayrimenkul projeleri gördük ama sportif faaliyetlerin nasıl gelişeceğiyle ilgili bir şey duymadık. İnşallah seçilen başkan sportif başarılara odaklanır." şeklinde konuştu.

12-11 Galatasaray'da Dursun Özbek'in listesinde yer alan Metin Öztürk "Bu lise ortamında tüylerimiz diken diken oluyor. Ali Sami Yen'in heyecanıyla bayrağı daha yukarı taşıyacağız. Güzel bir gün, kazanan Galatasaray olsun. Bugün kazanan ekibi yarından itibaren zorlu bir maraton bekliyor. Biz hazırız, diğer aday da hazırdır. Galatasaray için hayırlısı olacağını düşünüyoruz. Katılımın normal olduğunu düşünüyorum. 4 bin 500 barajını geçeriz. Katılım ne kadar olursa, bundan sonraki ekip daha rahat yönetimini gerçekleştirir. Bizi izleyip henüz evinden çıkmayanlar varsa 3'ten sonra oy kullanamayacaklar. Umarım herkes zamanında yetişir ve Galatasaray bayramına katkısı olur." açıklamalarını yaptı.

13:26 Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal "Galatasaray için her yeni gün bir güzellik bir umut demek. Bugün bunu hep birlikte paylaşıyoruz. İnsan hayatı bir gelişim. Hep birlikte yaşamak zorundayız. Başkanlık şerefli ve önemli bir görev. Diğer arkadaşlara da nasip olması lazım. Genç arkadaşların bizden daha iyi işler yapması için benim ilerleyen dönemlerde başkanlığa aday olma gibi bir fikrim yok. Burada bulunan kalabalık beni çok mutlu etti. Bu sadece sözlerle değil oylarımızla ve içeriye yapacağınız fiziki katkılarla olabilir. Seçilmiş yönetimin uygulayacağı prensipler çok önemli. Kuralcıyımdır. Benim saygı duyduğum kurallara uyabilecek her yönetime benden istenen her desteği sağlamaya hazırım. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Ne gerekiyorsa hep birlikte bunu yapmalıyız. Şimdiden seçilecek başkanı kutluyorum." şeklinde konuştu.

13:26 Eşref Hamamcıoğlu "Ortam bir festival niteliğinde. Uzun zamandır görmediğimiz eşimizi dostumuzu görme fırsatı bulduk. Bu da bizim için çok güzel oldu. Yağmur engel olmakla beraber, Galatasaray'da demokrasi aşkı engel tanımıyor. Galatasaraylılar gelmeye devam ediyor. 4 bin, 4 bin 250 civarı bir katılım olacak herhalde. Biz şu anda önde görünüyoruz, yüzde 60'a 40 gibi. Gelen seçmen profiline bakınca bizim tahminiz o yönde." ifadelerini kullandı.

13:45 - Galatasaraylı eski yönetici Rezan Epözdemir "Galatasaray yalnızca spor kulübü değil, eğitim ve kültür kurumu. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Buraya gelen üyeler Galatasaray'ın yarınlarına sahip çıkmak için buraya geldiler. Ben iki adayı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Uzlaşma kültürünü egemen kurmak gerekir. Galatasaray siyaseti uzaklaşmış, bölünmüş bir perspektif ile yaklaşım var. Galatasaray'da bundan sonra birlikte beraberlik olmalı. Sevgisizlik ortamının egemen olduğu bir anlayış var ve o da çok üzücü. Birbirimiz anlayalım, empatimizi geliştirelim. Bu bir demokrasidir. Seçim böyle bir şeydir. Kaybeden kazananı alkışlayacaktır. Kim kazanırsa kazansın, Galatasaray'ın geleceği kazansın." açıklamalarında bulundu.

14:08 - Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak "Güzel bir gün mutlu bir gün. Bütün Galatasaray camiası için hayırlı bir gün. 2 başkan adayımıza da teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Zor bir dönemde elini taşın altına koydular. Herkes projesini beğendiği insana oyunu verecek. Kazanacak başkanımıza herkesin destek olmasını temenni ediyorum. Bu zor günleri hep beraber el ele omuz omuza aşacağımızı umuyorum. Çok güzel bir katılım var." dedi.

14:16 Galatasaray'da gerçekleşen seçime yapılan katılımın bu saat itibariyle 3680 olduğu öğrenildi.

14:45 Bu saat itibariyle Galatasaray'da seçime katılan üye sayısı 3963 olduğu öğrenildi.

15:00 Oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar kapandı. 4459 üye oy kullandı.

15:05 Oy sandıkları Tevfik Fikret Salonu'na taşındı.

15:25 - Oy sayım işlemi başladı

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?

Yönetim Kurulu:

Asil: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman.

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu. Denetim Kurulu

Asil: Ahmet Mert Yılmaz, Süalp Kalleci, Kamer Rodoplu. Yedek: Erdem Tarlığ, Bahadır Kılıç, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil Kurulu:

Asil: Sezai Enis Tulça, Deniz Gün Enön, Nihal Özfırat, Ömer Faruk Dak, Ali Esat Tansev, Ayşe Esra Arslan, Ali Erdal Katmer.

Yedek: Utku Çağatay Aksoy, Jano Kasal, Mehmet Yaşar Asal.

Disiplin Kurulu:

Asil: Halil Akgül, Burhanettin Burak Akter, İhsan Ömür Yarsuvat, Cemil Dönmez, Yusuf Bülent Pozam, Mehmetcik Serol Acarkan, Ahmet Arif Bağlıca.

Yedek: Hamza Yüksel Dinçer, Günaydın Özcebe, Haluk Pepeyi, Erdan Çokay, Hasan Vedat Gürer.