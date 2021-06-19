Galatasaray bugün 38. başkanını seçti, kulüpteki belirsizlik süreci sona erdi... Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başladı. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar devam etti, seçimde Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir ipi göğüslemek için yarıştı.

Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip oldu. Galatasaray için tarihi bir seçim geride kalırken kazananı son sandıklar belirledi.





İlk 10 sandığın açılmasının ardından Eşref Hamamcıoğlu’nun 237 oy gerisinde yarışı 2. sırada götüren Burak Elmas, 11. sandıktan itibaren en çok oyu alan isim oldu. 27. sandıkta öne geçen ve Galatasaray tarihine geçen seçimde kazanan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

TOPLAM SANDIK SONUCU

BURAK ELMAS: 1.541

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1.500

METİN ÖZTÜRK: 893

YİĞİT ŞARDAN: 679

İBRAHİM ÖZDEMİR: 92

Burak Elmas'ın listesinde kimler var?

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

1. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 32

İBRAHİM ÖZDEMİR: 5

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 48

BURAK ELMAS: 27

YİĞİT ŞARDAN: 16

2. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 46

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 72

BURAK ELMAS: 36

YİĞİT ŞARDAN: 12

3. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 38

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70

BURAK ELMAS: 34

YİĞİT ŞARDAN: 14

4. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 29

İBRAHİM ÖZDEMİR: 9

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 47

BURAK ELMAS: 38

YİĞİT ŞARDAN: 18

5. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 35

İBRAHİM ÖZDEMİR: 2

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 65

BURAK ELMAS: 36

YİĞİT ŞARDAN: 21

6. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 31

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 54

BURAK ELMAS: 36

YİĞİT ŞARDAN: 27

7. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 26

İBRAHİM ÖZDEMİR: 0

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 66

BURAK ELMAS: 45

YİĞİT ŞARDAN: 14

8. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 28

İBRAHİM ÖZDEMİR: 2

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 68

BURAK ELMAS: 34

YİĞİT ŞARDAN: 18

9. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 21

İBRAHİM ÖZDEMİR: 7

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 56

BURAK ELMAS: 47

YİĞİT ŞARDAN: 23

10. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 25

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 59

BURAK ELMAS: 44

YİĞİT ŞARDAN: 7

11. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 30

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 44

BURAK ELMAS: 53

YİĞİT ŞARDAN: 18

12. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 17

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 41

BURAK ELMAS: 57

YİĞİT ŞARDAN: 23

13. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 18

İBRAHİM ÖZDEMİR: 3

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 45

BURAK ELMAS: 59

YİĞİT ŞARDAN: 24

14. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 34

İBRAHİM ÖZDEMİR: 3

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 15

BURAK ELMAS: 45

YİĞİT ŞARDAN: 36

15. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 17

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 41

BURAK ELMAS: 67

YİĞİT ŞARDAN: 18

16. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 30

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 49

BURAK ELMAS: 54

YİĞİT ŞARDAN: 25

17. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 34

İBRAHİM ÖZDEMİR: 6

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 44

BURAK ELMAS: 53

YİĞİT ŞARDAN: 26

18. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 16

İBRAHİM ÖZDEMİR: 3

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 41

BURAK ELMAS: 49

YİĞİT ŞARDAN: 22

19. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 18

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 37

BURAK ELMAS: 68

YİĞİT ŞARDAN: 17

20. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 29

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 36

BURAK ELMAS: 52

YİĞİT ŞARDAN: 18

21. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 33

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 45

BURAK ELMAS: 48

YİĞİT ŞARDAN: 18

22. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 30

İBRAHİM ÖZDEMİR: 3

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 47

BURAK ELMAS: 43

YİĞİT ŞARDAN: 14

23. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 33

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 43

BURAK ELMAS: 70

YİĞİT ŞARDAN: 9

24. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 39

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 56

BURAK ELMAS: 58

YİĞİT ŞARDAN: 10

25. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 40

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 61

BURAK ELMAS: 65

YİĞİT ŞARDAN: 10

26. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 50

İBRAHİM ÖZDEMİR: 2

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 50

BURAK ELMAS: 51

YİĞİT ŞARDAN: 23

27. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 43

İBRAHİM ÖZDEMİR: 2

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 36

BURAK ELMAS: 64

YİĞİT ŞARDAN: 55

28. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 20

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 51

BURAK ELMAS: 71

YİĞİT ŞARDAN: 51

29. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 25

İBRAHİM ÖZDEMİR: 1

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 52

BURAK ELMAS: 64

YİĞİT ŞARDAN: 34

30. SANDIK SONUCU:

METİN ÖZTÜRK: 24

İBRAHİM ÖZDEMİR: 2

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 50

BURAK ELMAS: 71

YİĞİT ŞARDAN: 55

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BUGÜN NELER YAŞANDI?

10.00' | Oy verme işlemi başladı. Adaylardan Burak Elmas oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi...

10.28' | Diğer Adaylar Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Öztürk de Tevfik Fikret Salanu'na geldi. Tek gelmeyen aday Yiğit Şardan

11.02' | Yiğit Şardan 8, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise 9 numaralı sandıkta oy kullanacak. Burak Elmas, 7 numaralı sandıkta oy kullanacak. Yiğit Şardan, 8 numaralı sandıkta oy kullanacak. Metin Öztürk, 2 numaralı sandıkta oy kullanacak. İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu, 3 numaralı sandıkta oy kullanacak.

11.19' | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak genel kurula atkısıyla geldi.

11.20' | İbrahim Özdemir: "Bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, 'Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz' demiştik.. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun."

11.25' | Metin Öztürk: "Lisemizdeyiz, yuvamızdayız, çok mutluyuz. Bir Galatasaray bayramının içerisindeyiz. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak. Hayırlısı olsun. Seçime katılımın 4 bin kişiyi aşmasını bekliyoruz. Katılım ne kadar çok olursa Galatasaray demokrasisi, Galatasaray bayramı o kadar kuvvetli olur. Biliyorsunuz şölen hep beraber güzeldir."

11.30' BURAK ELMAS OY KULLANDI | "Camiamız için çok önemli bir seçim. Gelen herkese çok teşekkürler. Bugün inşallah Galatasaray kazanır. Katılım yoğun bu güzel bir şey. Yüksek katılımlı bir seçim olacak. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum."

12.01' | Yiğit Şardan Galatasaray Lisesi'ne geldi. Şardan ve ekibi kongre üyeleriyle selamlaşıyor.









12.06' | Şu ana kadar Galatasaray Lisesi'ne 3000 kişi giriş yaptı. (GS TV)

12.14' | Ali Dürüst: "Güzel bir heyecan. Seçimler bizi bir araya getiriyor. İnşallah bu seçimden sonra herkes bir araya gelir. Başkan adaylarımızdan beklentimiz birlik ve beraberliği sağlamaları. Tecrübe konuşuyor; birlik beraberlik olunca başarı zaten gelir."

12.19' | Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan: "Çok iyiyim. Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Sonuçta bu bir hizmet yarışı."

12.21' | Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş de Galatasaray Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya geldi.

13.00' | Başkanlık için mücadele eden 5 adaya da başarılar dileyen Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray’ın bayramı. 5 adaylı bir seçim. Galatasaray’ın tarihinde ilk defa oluyor. Pandemi koşullarına rağmen katılım yeterince fazla. Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray’ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray’ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Bütün adaylara başarılar diliyorum, her şey Galatasaray için” diye konuştu. Öte yandan Dursun Özbek, “Gönlünüzden geçen bir aday var mı?” soruna ise, “Kazanandan yanayım” cevabını verdi.

13.10' | Yusuf Günay: "Seçime muazzam bir ilgi var. Demokrasi şöleni yaşıyoruz. 5 farklı adayımız var. Sonuçta kazanan Galatasaray olacak. Bize düşen de seçilen başkanın etrafında kenetlenip Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmektir."

13.28' | Galatasaray üyesi olan eski futbolculardan Hakan Balta ve Ümit Davala oy kullanmaya geldi.

13.30' | Başkan adaylarından İbrahim Özdemir 3 numaralı, Metin Öztürk 2 numaralı, Eşref Hamamcıoğlu 3 numaralı, Burak Elmas 7 numaralı ve Yiğit Şardan ise 8 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

14.08' | Hamza Hamzaoğlu: "Kıymetli adaylarımız var. Herkes Galatasaray'a hizmet etmek için bir yarış içerisinde. Eşim ve kızımla birlikte görevimizi yerine getirmek için buradayız."

14.11' | Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray olağan genel kurulunda eski başkanlardan Adnan Polat da oy kullandı.

14.22' | Oy verme işlemi saat 15:00'e kadar devam edecek. Ardından sandıklar kapanacak ve sayım başlayacak!

14.32' | Ebru Köksal: "Galatasaray'ın uyuyan dev insan kaynağının aslında ucunu görmüş olduk bu süreçte."

14.47' | Galatasaray başkanlık seçimlerinde 14.30 itibarıyla 4.219 üye oy kullandı.

15.00' | Mustafa Cengiz: "Camiamız için hayırlı olsun. Her şey Galatasaray için."

15.03' | Galatasaray'ın başkanlık seçiminde, an itibariyle sandıklar kapandı.