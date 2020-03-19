Yeni tip corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Galatasaray Kulübü'nü şok eden bir gelişme yaşandı. Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın özel haberine göre, Galatasaray Kulübü, 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındı.

Albayrak, Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi VIP tribününde izlemişti. Albayrak'ın maçta kimseyle temas etmediği ve eldiven kullandığı bildirildi.

Bu iddianın devamında test sonuçlarının ise negatif çıktığı öğrenildi. Galatasaray Kulübü, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Albayrak'a 14 gün karantina süreci uygulanacak.

Karantina ne demek?

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa yakalanan şüpheli hâllerdeki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir zaman kimse ile temas ettirmemek için alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı olarak bilinir. İtalyancadan gelen kelimenin kökeni Venedik’ten gelir. Venedik Cumhuriyetinde salgın hastalık bulaşmasın diye şehre gelen gemiler, 40 gün boyunca denizde açıkta beklerdi. Karantina kelimesi de buradan gelmekteydi.

14 GÜN KURALI NEDİR?

* Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.

* Yurt dışına asla çıkmayın. Seyahatlerinizi erteleyin veya iptal edin.

* İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

* Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendiniz izole edin.

* Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas kurmayın.

* Odanızı sık sık havalandırın.

* Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.

* Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.

* Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

* Kıyafetleriniz 60 ya da 90 derecede normal deterjanla yıkayın.

*Havlu gibi hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın.

* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.

* Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.



