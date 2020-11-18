Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek ülkemizde de etkisini arttıran koronavirüs salgını Galatasaray’ın tüm planlarını bozdu. Babel ve Omar’ın milli takım kamplarında testlerinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray’da bu listeye 3 futbolcu daha eklendi. Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp dün resmi sitesinden Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı bildirdi. Kulüpten isim açıklanmazken Arda Turan testi pozitif çıkan oyunculardan birinin kendisinin olduğunu bizzat duyurdu.

Donk, Linnes, Emre Akbaba dönüyor

Arda Turan dışında milli maçlar arasında takımla çalışan ve ilk 11’in değişilmez iki oyuncusunun testleri pozitif çıktığı öğrenilirken sarı kırmızılı takımda toplamda koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı beşe yükseldi. Bu isimler tedavi, karantina sürecine alınırken milli takım kampında

kasığından sakatlanan Christian Luyinmada ile birlikte Fatih Terim, Sivas deplasmanında sahaya sürdüğü 11 oyuncusunun tam 6’sını kullanamayacak. Tecrübeli teknik adamın Hes Kablo Kayserispor maçında Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Akbaba’yı ilk 11’e monte edilmesi bekleniyor.

Bir kötü haber de Etebo’dan

Kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Terim’e dün bir kötü haber de Oghenekaro Etebo’dan geldi. Nijerya Milli Takımı kampında bulunan Etebo, ‘Süper Kartallar’ın Sierra Leone ile oynadığı maçın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu kontrollerden sonra belli olacak. Kayseri karşısında Etebo’yu 11’de kullanmayı planlayan Terim’in Nijeryalı futbolcu yerine Ömer Bayram’a görev vermesi bekleniyor. Forvette ise tedavisi tamamlanan takımdan ayrı güçlendirme çalışmalarına devam eden Falcao’nun sahada olacağı öğrenildi.