Son dakika! Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi
Galatasaray son dakika transfer haberi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet’yi 2 yıllığına kiralamak için menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Son dakika haberi. Galatasaray’ın gelecek sezon kadro planlamasında en önemli yerlerden birini tutan Trezeguet’nin transferi için menajerler vasıtasıyla görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın 2 yıllığına kiralamak istediği 25 yaşındaki Mısırlı yıldız her ne kadar teklife sıcak baksa da başka taliplerin de Aston Villa’nın kapısını çaldığı belirtiliyor.
Galatasaray Yönetimi, erken seçim ihtimali ortaya çıksa da süreci yakından takip ediyor.