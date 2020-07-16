Son dakika! Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi

Galatasaray son dakika transfer haberi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet’yi 2 yıllığına kiralamak için menajerler vasıtasıyla görüşmelerini sürdürüyor.

16 Temmuz 2020, Perşembe 09:15 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'dan Trezeguet hamlesi

Son dakika haberi. Galatasaray’ın gelecek sezon kadro planlamasında en önemli yerlerden birini tutan Trezeguet’nin transferi için menajerler vasıtasıyla görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın 2 yıllığına kiralamak istediği 25 yaşındaki Mısırlı yıldız her ne kadar teklife sıcak baksa da başka taliplerin de Aston Villa’nın kapısını çaldığı belirtiliyor.

Galatasaray Yönetimi, erken seçim ihtimali ortaya çıksa da süreci yakından takip ediyor.

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