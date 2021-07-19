Galatasaray ’ın ön elemeleri geçmesi ve kendini gruplara atması elbette hayal değil... Ama işi hiç de kolay değil. Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven ile bu sezon Avrupa serüvenine başlayacak.

Geçen sezon Hollanda’da ligi Ajax’ın arkasında bitirerek ikinci olan PSV’nin kadro değeri, şu an Galatasaray’ın tam 3 katı.

Transfermarkt’ın değerlendirmesine göre Galatasaray’ın kadro değeri 76 milyon 730 bin euro gösteriliyor.

Buna karşın temsilcimizin rakibi PSV Eindhoven ise 209 milyon 850 bin euro. Bu rakamlar bile işimizin ne kadar zor olduğunun göstergesi...

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim’in Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı, “10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da garantisi yok” açıklamanın nedeni kısmen buna dayanıyor. İki takım arasındaki mali yönden uçurum, 3-5 transferle kapanacak gibi görünmüyor.

Terim ile yönetim, bu nedenle transferleri PSV Eindhoven maçına yetiştirmek kaygısıyla panikle hareketle etmedi. Gruplara kalabilmek için iki zorlu turu daha geçmesi gereken sarı-kırmızılıların işi hiç de kolay görünmüyor.

Galatasaray, PSV’yi geçse bile Shakhtar Donetsk, Benfica, Monaco ile Celtic-Midtjyland maçının galibi arasından bir takımla karşılaşacak. Bu da Cim-Bom’un Şampiyonlar Ligi yolunda işinin çok zor olduğunun ayrı bir göstergesi...

PSV’NİN DEĞERİ: 209 MİLYON EURO

G.SARAY’IN DEĞERİ: 76 MİLYON EURO