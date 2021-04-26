Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 yılı öncesi şampiyonluk yarışı ile ilgili TFF'ye başvurular devam ediyor. Nisan ay başında Fenerbahçe'nin TFF'ye ek deliller sunduğu ifade edilmişti. Galatasaray, hem bu ek delillere itiraz etti, hem de 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili ek belgeleri TFF'ye gönderdi.

Galatasaray'ın TFF'ye gönderdiği dilekçede şu ifadeler yer verildi:

Malum olunduğu üzere Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.03.2021 tarihinde şampiyonluk sayılarının 28 olarak tescil edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapılmış olduğu kulüp resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmişti. Akabinde, söz konusu başvurunun olası sonuçlarının Galatasaray Spor Kulübü başta olmak üzere bütün Türk kulüplerini maddi ve manevi açıdan doğrudan etkileyecek olmasından dolayı 23.03.2021 tarihinde başvuru dilekçemiz ile Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak müracaat etmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devam ettirilmekte olan değerlendirme ve inceleme sürecinde Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden 07.04.2021 tarihinde ek deliller sunduğunu açıkça ifade etmiştir. Söz konusu ek delillere ilişkin itiraz ve görüşlerimiz ile bu husustaki destekleyici belgelerimizi de işbu dilekçemizde bilgilerinize sunarız.