Galatasaray, Enerjisa ile tarihi bir projeye imza atıyor. Bu anlaşma ile 'Enerji Perfomans Modeli' kullanılarak stadyuma kurulacak güneş enerjisi tesisi ile TT Arena kendi elektriğini kendisi üretecek.

Galatasaray açıklama yaptı...

Kulübümüz ve Enerjisa arasında yapılacak olan anlaşma sonucunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’na kurulacak olan güneş enerjisi tesisi stadyumumuzun elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Galatasaray ile Türkiye elektrik enerjisi sektörünün öncü ve lider şirketi Enerjisa Enerji, bu model ile birlikte Avrupa’da bir ilki gerçekleştirecek. Enerji Perfomans Modeli kullanılarak stadyumumuza kurulacak güneş enerjisi tesisi ile Türk Telekom Stadyumu kendi elektriğini kendisi üretecek.

Kulübümüz ve Enerjisa Enerji arasındaki kurulum anlaşması imza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar’ın katılımıyla 9 Mart Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, en geç 8 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.