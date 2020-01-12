12 Ocak Pazar son dakika Galatasaray transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray transferde atağa kalktı. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arası hazırlık maçı kapsamında Altay'ı da 3-1 ve Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla devirmeyi başardı. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler peş peşe geliyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor.

GALATASARAY'DA ONYEKURU ŞOKU!

Galatasaray’da Henry Onyekuru şokunun artçı sarsıntıları başladı. Antalya kampı öncesi, idmanların ardından yaşadığı yüksek ateş problemi nedeniyle üçüncü kez sağlık kontrolüne sokulan Nijeryalı futbolcunun, ülkesinde sıtma hastalığı kaptığı ortaya çıktı. Bunun sıradan bir grip enfeksiyonu olarak algılanarak, Antalya’ya gitmesi halinde, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtilen genç oyuncunun, ikinci yarıda en az 4 maçı kaçıracağı neredeyse kesinleşti. Kulüp doktorları, Onyekuru’nun tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hem yıldız futbolcunun hayati tehlikesinin ortadan kalkması hem de sahalara en kısa sürede dönüş yapması için özel bir program uygulanıyor.

Geç kalmak istemiyorlar

Onyekuru’nun geri dönüşüyle ilgili olarak, planlanan sürecin daha ötesinde bir kriz durumu meydana gelirse, Galatasaray’ın bu transferi iptal etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Her türlü seçeneği masaya yatıran Sarı-Kırmızılılar, 31 Ocak’a kadar devam edecek olan ara transfer döneminde geç kalmamak için şimdiden yeni bir kanat oyuncusu arayışlarına başladı. Onyekuru’nun iyileşme süreci ve doktorların raporuna göre, konuyla ilgili son karar verilecek.

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER!

Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek istiyor.

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı giriş yapan sarı kırmızılılarda, yeni isimler gelmeye devam ediyor.

Monaco'dan Henry Onyekuru, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi ve Sekidika'yı da kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 10 numara transferi için kolları sıvadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar, isimleri bir bir masaya koyuyor.

Galatasaray orta saha pozisyonu için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı yöneticilerin, Udinese'de forma giyen Seko Fofana için harekete geçtiği iddia edildi.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan ve göndermeyi düşünen Cimbom, 24 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı futbolcuyu kiralamak için İtalyanlarla görüşmelere başladığı duyuruldu.

Bu arada Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün de Fofana transferinde Galatasaray ile yarıştığı ifade edildi. Almanların da Udinese'ye teklif yaptığı, yanıt beklediği öğrenildi. İtalyanların iki kulübün teklifini inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği bildirildi.

24 yaşındaki Fildişili, bu sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Fofana'nın Galatasaray'dan yana tavır alabileceği vurgulandı. (Sabah)

BABEL TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!

Son dakika haberi: Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Sezon başında Fulham’dan bonservis bedelsiz olarak transfer edilen Hollandalı yıldız, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı. İlk yarıda attığı 5 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen, hem taraftarla olan negatif diyaloğu hem de oyunu yavaşlatması sebebiyle gözden düşen Babel için Galatasaray, Ajax'tan 1.550.000 Euro kiralama bedeli alındığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel’in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir.

ARDA TURAN DEFTERİ KAPANMADI!

Galatasaray Yönetimi’nin, “Gündemimizde yok, teknik heyetten de talep edilmedi” dediği, ancak teknik patron Fatih Terim’in kadrosuna katmayı hedeflediği tecrübeli futbolcu için kulüp şimdilik bekleyişte. Gündemdeki diğer oyuncuların durumuna göre, son günlerde Arda’nın transfer edilebileceği belirtiliyor.