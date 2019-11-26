Avrupa'da ve ligde zor günler geçiren Galatasaray şimdiden Ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Takımdaki sakatlarla beraber oynayan oyuncuların da performanslarının yetersiz kalması, sarı-kırmızılıları transfere yöneltecek gibi duruyor. Cimbom'da yeniden Shaqiri'nin ismi transfer listesinde geçmeye başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da bu sezon birçok pozisyonda oyuncu sakatlanırken özellikle hücum ve stoper bölgelerindeki sakatlar kritik önem arz ediyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre ise Galatasaray, Xherdan Shaqiri ile görüşmelere başladı.

Ancak sarı-kırmızılılar bir yandan Shaqiri ile görüşürken, diğer yandan savunmanın lideri Luyindama'nın sakatlığının ardından önceliği onun boşluğunun doldurulmasına ayıracak.

Xherdan Shaqiri bu sezon Liverpool'da gözden düştü. İsviçreli futbolcu bu sezon toplam 29 dakika şans buldu. Kosova asıllı futbolcunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Xherdan Shaqiri kimdir?

Xherdan Shaqiri'nin adını futbolseverler yakından duyuyor. Dünya Kupası'nda da karşımıza çıkan Xherdan Shaqiri kaç yaşında diye merak ediliyor. Shaqiri'nin bugüne kadar hangi takımlarda oynadığı, hangi milli formayı giydiği de diğer merak edilenler arasında. Dünya Kupası heyecanı sürerken gelin Shaqiri hakkında bilmeniz gereken bilgilere göz atalım...

Shaqiri kaç yaşında?

Xherdan Shaqiri, 10 Ekim 1991 doğumludur. Yani 27 yaşındadır. Günümüzde Kosova'ya bağlı olan Gilan şehrinde dünyaya gelmiştir. Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Kosova topraklarındaki Gilan'da doğan Shaqiri henüz çocukken ailesiyle birlikte İsviçre'ye göç etmiştir.

Shaqiri ve oynadığı kulüpler

Profesyonel kariyerindeki ilk maçına 12 Temmuz 2009'da Basel formasıyla çıkan Shaqiri, takımıyla beraber lig ve kupa zaferleri yaşamıştır. Basel'in amatör takımıyla 19 maçta 8 gol, Basel'in A takımıyla 130 maçta 23 gol atmıştır. Tarihler 9 Şubat 2012 tarihinde Bundesliga'nın en önemli kulüplerinden Bayern Münih ile sözleşme imzalamıştır. 3 yıl içinde Bayern Münih formasıyla 81 maçta 17 gol kaydetmiştir.

Shaqiri ve İsviçre milli takımı

Arnavut kökenli bir ailenin Kosova'da doğan çocuğu olan Shaqiri, İsviçre milli takımı oyuncusudur. 2010 yılında İsviçre'nin 21 yaş altı takımında forma giyen Shaqiri, 7 maçta 1 gol kaydetmiştir. Aynı yıl İsviçre'nin A milli takımına da seçilmiştir. Shaqiri, bugüne kadar tam 56 kez İsviçre A milli forması giymiş ve 17 gol atmıştır. 2018 Dünya Kupası'na katılan İsviçre takımının en çok milli olan futbolcularının başında gelmektedir.



