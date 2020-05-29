2019-20 sezonunu zirvede tamamlamak adına hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken İngiliz basınının bomba iddiasıyla Bournemouth'un yıldızı Ryan Fraser'ın ismi gündeme geldi.

Başta Daily Record olmak üzere İngiliz basınındaki birçok kaynağa göre Bournemouth ile olan kontratının sonuna gelen Fraser için Galatasaray da devreye girmiş durumda. 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig devlerinin gözdesi konumundayken en dikkat çekici talipleri olarak Arsenal, Tottenham ve Crystal Palace öne çıkmaktaydı.

Şampiyonlar Ligi cazibesi

Kuzey Londra ekiplerinin tekliflerine rağmen Ryan Fraser'ın, Şampiyonlar Ligi şansını elde etmesi durumunda Galatasaray'ı tercih edebileceği aktarılıyor.

SÜPER LİG'DE MEVCUT PUAN DURUMU

Arsenal ve Tottenham'ın bu sezonki durumlarından kaynaklı Galatasaray'ın elde edebileceği bir Şampiyonlar Ligi biletinin transferde elini güçlendireceği belirtilmekte.

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Aberdeen'in hayalleri suya düşüyor

Fraser'ın eski takımı İskoç ekibi Aberdeen, 2013'te 480 bin Euro karşılığında Bournemouth'a sattığı oyuncunun bir sonraki satışından %20'lik bir pay alacaktı.

Oyuncunun daha önce 30 milyon Pound karşılığında Arsenal'e olması dedikoduları çıktığında 6 milyon Pound'luk bir gelir elde etmeleri söz konusuydu. Şimdi ise oyuncunun bonservissiz gidiyor oluşu ekonomik anlamda zor günler geçirdikleri dönemde etkilendikleri bir başka nokta oldu.

Değerini artırmaya devam ediyor

Bournemouth'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Ryan Fraser, takıma katıldığında 50 bin Euro düzeyindeki Transfermarkt değerini, şu anda 17.5 milyon Euro seviyesine çıkarmış durumda.

Henry Onyekuru'nun yerine gelebileceği belirtilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 28 Premier Lig maçında 1 gol atıp 4 de asist yaptı.