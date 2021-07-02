Galatasaray , Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde 28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile oynayacağı maç için sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılar, Türk Telekom Stadı bakımda olduğu için Hollanda ekibiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacaktı. Ancak, Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesi açıkladığı "Maçlar yüzde 50 taraftar kapasitesiyle oynanabilir" açıklaması sonrası harekete geçti.

Cim Bom, PSV maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. Futbol Federasyonu başvuruyu kabul ederse bu kez UEFA'ya gidilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı, 17 bin 300 kapasiteli. Atatürk Olimpiyat Stadı ise 76 bin kapasiteli. (Takvim)

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