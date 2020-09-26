Hajduk maçı sonrası, "Abdurrahim Bey ile transfer için toplantı yaptık" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği isim belli oldu. Marcao gibi oyuncuları bulup kadroya katmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'yu gözüne kestirdi.

24 yaşındaki Kolombiyalı, sert ve tempolu futboluyla dikkat çekiyor. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Campuzano'nun çok top çalması, sert futbolu ve yaptığı driplingler eski Cimbomlu Felipe Melo'yu da andırıyor.

TELLES BEKLENİYOR

Aslan, Porto'dan Manchester United'a imza atması beklenen eski sol beki Alex Telles'ten haber bekliyor. Porto, Brezilyalı yıldızı 6.5 milyon euro'nun üstünde satacağı bedelden yüzde 10 payı Cimbom'a ödeyecek.

İdareciler de eli kulağında olan transferden gelecek miktarı Campuzano'ya harcayacak. Oyuncuyla Falcao üzerinden iletişime geçen yönetime yeşil ışık yandı. Boca'yla da görüşen idareciler 4.5-5 milyon euro'ya işi bitirmeye çalışıyor. Eğer Babel ayrılırsa da imza atılacak.

İKİ TALİBİ VAR

Jorman Campuzano'yu İtalya'dan da iki kulüp istedi. Fiorentina ile Benevento'nun da 24 yaşındaki Kolombiyalı orta sahayı listelerinde bulundurduğu öğrenildi. (Sabah)