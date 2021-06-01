Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sarı- Kırmızılılar'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde transferde ağır kalmak istemeyen Cim Bom, satın alma opsiyonları bulunan Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı profesyoneller, Onyekuru için Monaco ile Mohamed için de Zamalek'le görüşecek.

Onyekuru kalmak istiyor

Onyekuru'nun 4.3 milyon Euro'luk bedelini çok bulan Galatasaray'da transfer için görevlendirilen ekip, bu rakamı aşağıya çekmek adına Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Hedef maksimum 3 milyon Euro'ya, Nijeryalı futbolcunun tapusunu almak. 3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen Onyekuru'nun da Türkiye'de kalmak istemesi masada Cim Bom'un elini güçlendiriyor.









Amaç soru işaretini kaldırmak

Aslan'ın bir diğer hedefi de geldiği günden bu yana performansıyla taraftarın sevgilisi olan Mostafa Mohamed'in de şimdiden opsiyonunu kullanarak, Mısırlı oyuncunun aklındaki soru işaretlerini gidermek. Bunun için de Mısır temsilcisi Zamalek'le görüşecek olan Galatasaray'ın profesyonelleri, aynı Onyekuru da olduğu gibi 4 milyon Dolar'lık rakamı düşürmeyi planlayacak. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'dan da taliplerinin olması bu pazarlık ihtimalini düşürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın olumsuz durumlara karşı 4 milyon Dolar'lık opsiyonu da kullanacağı gelen haberler arasında.

Metin Karabaş