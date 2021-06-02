Sezon kiralık olarak G.Saray'a gelen Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde 11 Haziran'a kadar geçerli 4 milyon 350 bin Euro opsiyon bulunuyor. Şener dışındaki yerli isimlerle devam edilmesi yönünde görüşünü paylaşan teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldız için ise topu yönetime bıraktı. 19 Haziran'da görevi devredecek yöneticiler de Onyekuru'nun bonservisini almamaya karar verdi. Nijeryalı oyuncuya ve kulübü Monaco'ya "Sözleşmedeki opsiyonu kullanmıyoruz" mesajı iletildi. FFP yüzünden satmadan bonservis harcayamayan G.Saray, Diagne'yi Premier Lig'e satmak istiyor. (Sabah)



