Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Steven Nzonzi’yi kadro dışı bırakan ve Roma’ya geri göndermeye hazırlanan Galatasaray’da, defansif ön libero arayışları sürüyor. Geniş bir liste doğrultusunda çalışan Sarı-Kırmızılılar’ın, gündeme son olarak Manchester United forması giyen Nemanja Matic’i aldığı ileri sürüldü. İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun, süre alamadığı için ayrılma kararı verdiği belirtiliyor. Ancak Sırp futbolcuyu takip eden tek kulüp Galatasaray değil. İspanyol devi Atletico Madrid’in de Matic’i transfer etmek istediği ifade ediliyor.

Manchester United’dan ayrılmaya kararlı

1.94 boyundaki solak futbolcu, Chelsea’de geçirdiği müthiş sezon ve yaşadığı şampiyonluktan sonra 45 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu. Ancak yeni takımında aradığını bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle bu sezon sadece 3 Premier Lig maçında 160 dakika şans bulabildi. Matic bu nedenle kontratını yenilemeden, kendisine yeni bir kulüp bulmak istiyor.

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