Galatasaray, Andone’nin ön çapraz bağlarında kısmi yırtık, Muslera’da ise tibia ve fibula kırığı tespit edildiğini ve Uruguaylı kalecinin yarın ameliyat olacağını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekip 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşmış ve mücadelenin 15. dakikasında sakatlanan Muslera acılar içerisinde yer kalarak hastane ile stadı terk etmişti. Aynı maç içerisinde maçın 68. dakikasında bu kez Andone de sakatlanarak sedyeyle saha kenarı terk etmişti. Sarı Kırmızılı kulüp iki oyuncunun son durumları ile ilgili resmi açıklamada bulundu.





İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Oyuncumuz Florin Andone’nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir.











