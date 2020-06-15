SON DAKİKA! Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Son dakika haberi. Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 00:50 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması

Son dakika haberi. Galatasaray Kulübü, Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...