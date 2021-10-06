Mostafa Mohamed, Galatasaray 'da kalıyor... Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiralanan 23 yaşındaki forvet, ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Bir ara Fatih hocanın üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı. İlk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında attığı 2 golle galibiyete büyük katkı sağlayan Mohamed, yeniden Terim'in gözüne girmeyi başardı.

Yüksek teklif gelirse...

Antrenman performansı ve çalışma verilerinde de gözle görülür artış kaydeden genç futbolcu hakkında yapılan son toplantıda, bonservisinin alınması yönünde karar çıktı. Bordeaux'ya transferi son dakikada suya düşen Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonunu devre arasına kadar kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Takımda devam etmesi durumunda ise Terim, Mohamed'e mümkün olan maksimum şansı sunmayı planlıyor.

Metin Karabaş