Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı stoper Marcao'ya PFDK tarafından 8 maç men ve 21.000 TL para cezası verilmişti. 25 yaşındaki oyuncuya bir kötü haber de Galatasaray Kulübü'nden geldi. Sarı Kırmızılı ekip, kadro dışı bıraktığı Marcao'ya 150.000 Euro para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Ligin ilk haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da skandal bir olay yaşanmıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı pozisyonun ardından yaşanan top kaybında Marcao, takım arkadaşına laf söylemişti. 22 yaşındaki yıldız ise 'Sus' işaretiyle karşılık verdi. Marcao da metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı, sonra yumruk salladı. Yaşanan olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Fatih Terim, genç oyuncuyu kenara aldıktan sonra, “Ne oldu?” diye sordu. Kerem, “Hocam sadece ‘sus’ dedim. Başka bir şey demedim” diyerek olayı anlattı.