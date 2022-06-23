Okan Buruk, efsanesi olduğu ve sayısız başarı kazandığı Galatasaray 'a teknik adam olarak geri dönüyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, Cuma günü Nef Stadyumu'nda kendisini 2 yıllığına Sarı-Kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı çalıştırıcının imzasında Galatasaraylı taraftarların da tribünde yer alması planlanıyor.

GALATASARAY FORMASIYLA SAYISIZ BAŞARI...

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, iki farklı dönemde 11 yıl Parçalı formayı terletti. Kazandığı 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası’yla sadece Sarı-Kırmızılılar’ın değil, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri oldu... Okan Buruk, oyuncu olarak 2008’de ayrıldığı yuvasına bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu ve heyecanını yaşıyor.

LİG VE KUPA ŞAMPİYONLUĞU

Genç teknik adam, futbolculuk dönemindeki başarısını hocalığa da taşıdı. Akhisar Belediyespor’a ilk Türkiye Kupası’nı kazandıran Okan Buruk, Başakşehir’i Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu yaptı.







